Septemberblues? Laat je inspireren voor je volgende vakantie met deze vijf Belgische reisbloggers

De zomervakantie is voorbij, dus gedaan met luieren. Of je nu dagelijks op de schoolbanken zit of naar je werk moet, makkelijk is die overgang niet. Velen onder ons worden dan ook geconfronteerd met de septemberblues: door de combinatie van meer stress en kortere dagen voel je je al snel een beetje down. Gelukkig bestaan er genoeg manieren om je zinnen te verzetten en te dromen van je volgende tripje.

Instagram is wellicht dé manier om tijdens je middagpauze of in de trein naar huis even te ontsnappen aan de realiteit. Het is een haast oneindige bron van mooie plaatjes en video’s die je zo meevoeren naar tropischer oorden. Travel lovers komen er zeker aan hun trekken en hoeven het zelfs niet te ver te gaan zoeken. Deze vijf Belgische reisbloggers doen je gegarandeerd fantaseren over je volgende reis.

Tjoolaard

Wie op zoek is naar een vleugje avontuur, afgewerkt met een snufje humor komt aan z’n trekken bij Niel Van Herck, aka Tjoolaard. Hij noemt zichzelf een troubadour en neemt je als volger mee naar de meest afgelegen plekken.

Soms Ook Heimwee

Achter het Instagramaccount en de website van Soms Ook Heimwee zit een heel team verscholen, maar het begon allemaal met Yannick De Pauw en Charlotte de Roey. Ardennen of Australië, Cambodja of Canada: er is wat voor iedereen.

FairyGodMotherr

Ze woont in Brussel, verloor haar hart aan Parijs en “liep ooit eens naast Beyoncé in New York”. Pauline oftewel FairyGodMotherr is van alle markten thuis en haar foto’s barsten van de hipsterproof inspiratie én de tips.

Het Is De Merckx

Samen met Lesley Van Loon trekt Yannick Merckx de wereld rond. De meeste koppels dromen ervan om samen de aardbol te ontdekken, maar deze twee doen het dus wel degelijk én in stijl. Hij maakt de video’s, zij de teksten en samen doen ze serieus goesting krijgen in een volgend avontuur.

Young Wild Free

Na een eerste wereldreis enkele jaren geleden pakten Rani en haar lief dit jaar opnieuw hun koffers. Bestemming: Zuid-Amerika. En dat levert prachtige beelden op. Of je er nu al bent geweest en zin hebt in een portie nostalgie of je wil graag je bucketlist aanvullen, wanderlust gegarandeerd.