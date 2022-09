Fantasycore, Witchcore, Carnivalcore, Barbiecore... Het regent ‘cores’ op het net. Maar wat is dat nu eigenlijk?

Wie de afgelopen tijd weleens door de krant of een magazine heeft gebladerd, kan er niet omheen: de cores zijn overal. Een nieuwe term voor een eeuwenoud principe, want eigenlijk zijn al die cores niets meer of minder dan trends. Trends die zich baseren op een brede waaier aan inspiratiebronnen, gaande van fantasynovellen tot architecturale stijlen, en die zich kunnen vertalen in kleding, make-up, interieur en nog veel meer.

De term ‘core’ kwam voor het eerst aan bod in 2013 in het kader van normcore. Trendforecaster K-HOLE gebruikte die benaming in hun rapport Youth Mode: A Report on Freedom om een pretentieloze, normaal uitziende stijl van kleding te benoemen. Nu, bijna tien jaar later, is het aantal ‘cores’ haast niet meer bij te houden. Wij maakten een handig (niet-exhaustief) lijstje dat je zal helpen om door de bomen het bos te zien.

Gorpcore

De term bestaat al een tijdje, maar de trend is nu helemaal terug van weggeweest. Gorpcore vertaalt zich hoofdzakelijk in een kledingstijl gebaseerd op outdoor uitrusting. Denk technische stoffen, rugzakken met honderd-en-één vakjes, sportieve zonnebrillen en imposante wandelschoenen. Ideaal als je impulsief beslist om te gaan wandelen na het werk.

Barbiecore

Ongetwijfeld dé trend van het seizoen en daar zit de aankomende Barbie-verfilming met Ryan Gosling en Margot Robbie ongetwijfeld voor wat tussen. Hoe rozer, hoe beter. Hoe meer plastic, hoe beter. Hoe faker, hoe beter. Sterren als Kim Kardashian gingen al overstag en je kan de stijl natuurlijk ook toepassen op je make-up en je interieur (mocht je dat écht willen).

Fantasycore

Zoals de naam al doet vermoeden, vindt fantasycore inspiratie in de fantasywereld. Van Lord of the Rings over Game of Thrones tot Avatar: aan jou de keuze welke wereld je verwerkt in je look.

Cottagecore

Bij de term cottage denken we onmiddellijk aan het Britse platteland en dat is ook de bedoeling bij cottagecore. Uiteraard gaat het hier om een geromantiseerde versie, die overloopt van de kanten kleedjes, knusse zetels bij het vuur en artisanale creaties allerhande. Perfect voor de herfst dus.

Carnivalcore

Een stijl die het vooral op interieurgebied erg goed doet de laatste tijd is carnivalcore. Less is more is duidelijk een voorbijgestreefd motto, het mag allemaal wat meer zijn dezer dagen. Van kleur tot textuur, het kan niet gek genoeg zijn. Ideaal als je je huis wil omtoveren in de gedroomde feestlocatie.

Menocore

Ook wel bekend als coastal grandmother style. Als je niet meteen weet wat je je daarbij moet voorstellen, volstaat het om een aflevering van de populaire serie Grace and Frankie te kijken. Hoe zou het eruit zien als een stijlvolle grootmoeder in een huis met zicht op zee zou wonen? Denk: veel linnen, streepjes, lichte kleuren en gezellige interieurs.

Thriftcore

Een term die we misschien minder goed kennen, maar die desalniettemin perfect past bij 2022. Thriftcore is een stijl geïnspireerd op tweedehands, van fluwelen zetels tot kleurrijke hemdjes met print. Ecologisch verantwoord en stijlvol? Dat hoef je ons geen twee keer te vertellen.

Witchcore

Lange zwarte gewaden, donkere make-up, paarse nagels … Anno 2022 is Malafide een waar stijlicoon. De populaire tarotkaarten en edelstenen passen trouwens ook perfect in het witchcore plaatje. En met de herfst in aantocht kan je de Halloween-pompoenen alvast bovenhalen.

