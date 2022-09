Donny M. bekent dan toch de moord op Gino (9) na de jongen misbruikt te hebben

Donny M. heeft dan toch bekend dat hij de 9-jarige Gino op 1 juni heeft ontvoerd in Kerkrade, hem seksueel heeft misbruikt, drugs heeft toegediend en hem daarna heeft gedood. Gino moet zich fel verdedigd hebben, maar was geen partij voor de meer dan tien jaar oudere en sterkere verdachte. Daarmee geconfronteerd begon de moeder van Gino de verdachte uit te schelden, zodat ze uit de rechtszaal verwijderd moest worden.

Donny M. voor de rechtbank woensdag

De 22-jarige verdachte stond woensdag in de rechtbank voor het eerst oog in oog met de familie van Gino. “Wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan is afschuwelijk, het had niet mogen gebeuren”, zei M. zelf over de feiten.

Hij gaf toe Gino die zomerdag te hebben ontvoerd aan het voetbalveldje. Nadat hij kind thuis seksueel had misbruikt, gaf hij hem xtc en een soort viagra om hem te kalmeren en hem nadien in de badkamer te verstikken met een kussen. Hij heeft het hoofd van de jongen ook onder water gehouden. Maar wat nu de uiteindelijke doodsoorzaak was, dat is nog altijd niet met honderd procent zekerheid bepaald.

Wel is zeker dat Gino een zware doodstrijd heeft geleden. En dat hij zich hevig heeft proberen te verzetten tegen de meer dan tien jaar oudere verdachte.

Zo zou Donny M. hebben verklaard dat hij een handdoek om zijn arm draaide omdat de jongen hem beet. En ook werd verteld dat een eerste poging om Gino met een kussen in de badkamer te verstikken mislukte. Gino schreeuwde, waarna Donny M. muziek aanzette op zijn JBL-speaker, en hem nogmaals het kussen op het gezicht drukte. Tot de jongen niet meer bewoog en niet meer schreeuwde.

Volgens het openbaar ministerie kickt Donny M. op het leed van anderen.

Het lichaam van Gino werd een aantal dagen na zijn ontvoering aangetroffen in Geleen, vlak bij de woning van M.

© rr

De zitting werd kort na het begin stilgelegd omdat de moeder van Gino haar emoties niet kon bedwingen. Ze begon te gillen naar de verdachte. Ze schreeuwde onder meer “monster” en “vuile rat” naar hem. De rechter besloot daarop dat ze de zaal moest verlaten en de zitting werd tijdelijk stilgelegd.

Geen onbekende voor justitie

Gino verdween op 1 juni toen hij aan het voetballen was in Kerkrade, niet ver over de Belgisch-Nederlandse grens. Honderden mensen hielden tevergeefs zoekacties in de hoop het jongetje snel te vinden.

De politie pakte 4 juni de 22-jarige M. op in zijn woning in Geleen. Getuigen hadden de politie op het spoor gezet. Niet veel later wees hij aan waar het lichaam van Gino lag. Dat was op een steenworp afstand van zijn woning, achter een uitgebrand pand in de wijk Landgraaf.

M. was geen onbekende voor het gerecht. In 2017 werd hij veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruik van zeker één van hen.

Op 5 december komt de zaak opnieuw voor.