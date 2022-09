Vader verkracht dochter op haar 18de verjaardag en bekent jarenlang misbruik bij gynaecoloog

Op 4 februari van dit jaar ging het slachtoffer samen met haar vader naar de gynaecoloog en daar bleek ze elf weken zwanger te zijn. Op 1 december 2021, net op de achttiende verjaardag van zijn dochter, had de man seksuele betrekkingen met haar gehad. “Hij gebruikte daarbij een condoom en wist dat het kind eigenlijk niet van hem kon zijn, maar bij de gynaecoloog besefte hij toch dat hij veel te ver gegaan was en biechtte hij alles op”, zegt zijn advocaat Maxime Van Winckel. “Het is een ultieme vorm van schuldinzicht.”

Zelf misbruikt

De man zou zijn dochter al sinds haar zestiende misbruikt hebben en daarin steeds verder gegaan zijn. “Toen ze 16 was, kwam ze op zijn schoot zitten en mijn cliënt raakte opgewonden.”

De man was van zijn 12de tot 18de zelf slachtoffer van ernstig misbruik en is zwakbegaafd. Toen zijn verleden ter sprake kwam, barstte hij in tranen uit. Hij smeekte de rechter om een tweede kans. “Het zal nooit meer gebeuren, ik heb sorry gezegd tegen mijn vrouw en dochter en mag nog altijd terug naar huis komen van hen.”