Goederentrein met auto’s in brand nabij Belgische grens

Op een goederentrein geladen met vele tientallen personenauto’s is woensdagmiddag in het Nederlandse Etten-Leur, nabij de grens met België, brand uitgebroken. De brand woedt in het midden van de trein op meerdere plaatsen. Meerdere auto’s staan in brand. Dat veroorzaakt veel rook. De trein heeft de bovenleiding beschadigd, meldt de Nederlandse Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.