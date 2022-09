Drama in GP van Wallonië: leidster Justine Ghekiere schiet in laatste bocht uit klikpedaal, ploegmaat Julie De Wilde gaat met de zege lopen

Julie De Wilde (19) is klaar voor het WK in Wollongong. Woensdagmiddag schreef ze in Namen de eerste editie van de GP de Wallonie voor vrouwen op haar naam. Haar tweede profzege die haar vertrouwen nog een flinke boost geeft voor het WK in Australië. Na 136,6 km tussen Blegny en de top van de Citadel van Namen versloeg ze in een sprint haar teamgenoten Justine Ghekiere en de Nederlandse Yara Kastelijn.

Even leek de ploegtactiek de mist in te gaan. Plantur-Pura was met drie rensters van de tien uitstekend vertegenwoordigd in de finale. Alleen brachten De Wilde en Ghekiere de rest terug toen Kastelijn in de aanval ging.

Justine Ghekiere koos op de slotklim voor de aanval. Nu controleerde Plantur-Pura wel slim en de West-Vlaamse leek op weg naar de zege, tot ze in de laatste bocht in de fout ging. Na een verkeerde inschatting ging ze in de regen bijna tegen de grond en had ze moeite om weer in de klikpedalen te geraken. Daarvan profiteerde Julie De Wilde om haar in de laatste rechte lijn nog voorbij te snellen. Ghekiere en Kastelijn maakten de top drie compleet.

Voor de 19-jarige De Wilde is het de tweede zege van het seizoen. Op 19 augustus won ze Kortrijk Koerse (1.1). Dit voorjaar werd ze tweede in Dwars door Vlaanderen.

Julie De Wilde: “Ben zeker dat ik langere koers goed zal verteren”

De Wilde ging zelfs nog zo hard te keer dat Ghekiere en Kastelijn pas 3 seconden later over de meet kwamen. “Justine had eigenlijk een gaatje”, vertelt De Wilde. “Alleen miste ze haar bocht en als je dan de meet ruikt, kan je altijd iets meer. Ik had het haar zeker gegund, maar ik wist niet of er nog iemand van een andere ploeg terug kwam. Bergop zijn Justine en Yara de betere. Ze mochten demarreren, ook al was ik vrij zeker van mijn sprint.”

Voor de nog altijd maar 19-jarige De Wilde al haar tweede profzege. Eentje die ze straks mee in de koffer stopt voor haar trip naar Wollongong. “Ik weet dat de vorm goed zit, mijn benen waren eigenlijk niet top, maar ik voelde me wel beter worden in de wedstrijd. Dat sterkt me in het geloof dat ik zeker ben dat ik langere koersen ook goed verteer. Ik ga zeker niet met schrik naar het WK.” Kopecky start in Wollongong als kopvrouw. De Wilde en Ghekiere toonden in Namen alvast dat ze klaar zijn om haar een handje toe te steken. “Wat mijn ambities zijn? Goeie vraag. Het is wel jammer dat er op het WK ook een regenboogtrui voor de beloften wordt uitgereikt in dezelfde race. Een wedstrijd in de wedstrijd. Sommige rensters uit die leeftijdscategorie gaan voor zichzelf mogen rijden en anderen moeten zich opofferen. Ik heb de tactiek van de bondscoach nog niet gehoord. Ik hoop zelf op een mooie uitslag, maar als Lotte wil dat ik in dienst van haar rij, dan wil ik dat ook heel graag doen.”

De Wilde stapt donderdagmiddag op het vliegtuig richting Wollongong. “Ik moet om 12 uur op de luchthaven zijn en om 15 uur stijgen we op. We vliegen eerst naar Dubai en op die vlucht moeten we slapen. We komen ’s nachts in Dubai aan en op de vlucht naar Sydney moeten we proberen wakker te blijven. Dat wordt vechten tegen de slaap. (grijnst) Als we toekomen is het dan ginder avond en kunnen we naar bed. Ik heb het allemaal een beetje uitgedokterd, hoe ik het moet indelen want dit is mijn verste reis ooit. Ik vloog al eens naar Egypte, maar daar is er geen uurverschil. Ik weet dus nog niet hoe ik zo’n jetlag verteer, maar desnoods slaap ik ginder wat meer om uitgeslapen aan de start te staan. (lacht)”