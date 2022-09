Dit zijn de drie grootste pizzalovers van Limburg: “Mijn kelder met pizzaoven lijkt wel een restaurant”

Limburg is 374 officiële pizzeria’s rijk, maar hoe zit het met de hobbykoks? In welke tuinovens likken de vlammen elke week tegen verse pizzabodems en wie organiseert de wildste pizzafeestjes? Deze Limburgse ‘pizzalovers’ zijn helemaal in de ban van hun pizzaoven.

De oven van huisvrouw Anna

Dat het in de volkstuintjes in Winterslag al decennia naar vers gebakken deeg ruikt, zal niemand verbazen. Angelina, de schoonmoeder van Anna Vallorani, liet in de jaren 80 een steenoven installeren in haar geïmproviseerde tuinhuis. “Ze stookte daar geregeld rommel”, grinnikt Anna. “Er kwam dan zwarte rook uit het kot die gepaard ging met een luchtje. Maar de buurt vergaf haar dat graag, omdat ze op tijd en stond overheerlijke pizza’s bakte. Witte rook en de geur van gesmolten kaas betekende feest. Wie zin had in pizza, belde gewoon aan. Angelina vroeg geen geld, maar veel mensen grepen spontaan naar hun portefeuille: 20 frank voor een ronde pizza ter grootte van een handpalm. Haar pizza’s werden zo onbedoeld een handeltje.”

Anna Vallorani: “Ik hoor wel vaker dat de keuken in onze kelder op een restaurant lijkt. Als huisvrouw met vier volwassen zonen hou ik ervan om hier urenlang te kokkerellen.” — © Boumediene Belbachir

Na de dood van Angelina in 2003, verhuisde de steenoven naar de kelder van Anna en haar echtgenoot. “Ik hoor wel vaker dat de keuken in onze kelder op een restaurant lijkt. Als huisvrouw met vier volwassen zonen - die elk een partner hebben - hou ik ervan om hier urenlang te kokkerellen. De oven van mijn schoonmoeder is uiteraard het pronkstuk en wordt regelmatig gebruikt. Ik heb altijd kilo’s bloem op voorraad om brood en pizzadeeg te maken: glutenvrij, zodat iedereen kan meesmullen. Verder fermenteer ik artisjokken, maak ik pikante olie en pluk ik basilicum uit mijn tuin. Allemaal ingrediënten die gebruikt kunnen worden op mijn pizza’s.”

© Boumediene Belbachir

“Als er volk over de vloer komt, zet ik allerlei toppings op tafel, zodat iedereen zijn of haar pizza kan beleggen. Mijn tomatensaus maak ik vaak zelf: ik gebruik dan diepgevroren tomaten die ik afkook. Bij de bereiding van mijn deeg gebruik ik zo weinig mogelijk gist, zodat de rijstijd langer is. Vraag mij dus niet om in een uur een pizza op tafel te toveren. (lacht) Voor het deeg alleen al heb ik minstens 17 uur nodig.”

Dé pizzatip van Anna

“Wie thuis een gewone oven heeft, zorgt er best voor dat die gloeiend heet is. Zet hem dus minstens op 240 graden.”

Anna Vallorani: “Als er volk over de vloer komt, zet ik allerlei toppings op tafel, zodat iedereen zijn of haar pizza kan beleggen.” — © Boumediene Belbachir

De oven van pizzaholic Tommy

Als kleine jongen moest Tommy Pousset uit Gingelom zijn vader overtuigen van pizza als lekkernij. “Maar de tijd dat mijn vader pizza geen volwaardige maaltijd vond, is intussen lang vervlogen tijd”, lacht Tommy. “Pizza’s bakken is al jaren een gemeenschappelijke passie. Mijn vader liet tien jaar geleden zelfs een stenen pizzaoven installeren in zijn keuken. Ik heb lang bij hem thuis kunnen oefenen, maar ben intussen zelf gezwicht. Als het vuur in onze tuinoven wordt aangestoken, huppelen Louise en Sam, mijn tienjarige tweeling, er vrolijk omheen.”

Tommy Pousset: “Mijn tweeling Louise en Sam (10) huppelt enthousiast rond als de pizzaoven wordt aangestoken.” — © Karel Hemerijckx

Tijdens een vakantie in Puglia enkele jaren geleden, deed Tommy een bijzondere ontdekking. “De pizzaiolo van het restaurant in ons hotel, bleek Giulio Scialpi te zijn, de wereldkampioen ‘Pizza Classic’ uit 2014 . Ik trok mijn stoute schoenen aan en vroeg of hij me één dag mee onder zijn vleugels wilde nemen. De vriendelijke man sprak Frans en was meteen akkoord. De tips die ik toen heb opgestoken, deden mijn pizzahart nog sneller slaan. Mensen zeggen soms: ‘het is maar pizza’, maar om de perfectie te bereiken, heb je flink wat ervaring nodig.”

Gingelomnaar Tommy Pousset met de Italiaanse pizzawereldkampioen Giulio Scialpi. — © RR

Zelf spitst Tommy zich tegenwoordig toe op Pizza Napoletana, bekend om de cornicione, de mooie, dikke rand. “Ik maak mijn pizza’s volgens de regels van de Disciplinare della Vera Pizza Napoletana, het officiële handboek zeg maar. Dat doe ik zonder gist, maar met zuurdesem.”

Dé pizzatip van Tommy

“Werk met kwaliteitsproducten. Zelf heb ik doorheen de jaren veel soorten bloem en tomaten uitgeprobeerd en weet ik nu goed welke producten excelleren. Als ik Pizza Napoletana maak, ga ik voor de San Marzano-tomaat, uit blik of uit de tuin van mijn vader.”

Zelf spitst Tommy zich tegenwoordig toe op Pizza Napoletana, bekend om de ‘cornicione’, de mooie, dikke rand. — © RR

De oven van brandweerman Dimitry

Als brandweerofficier houdt Dimitry Opdenacker van een houtoven vol vuur. “En ik ben gek op pizza’s”, verzekert hij ons terwijl hij de vlammen in zijn ‘pizzapartyhouse’ aanwakkert. “Vroeger was deze ruimte een fietskot, tegenwoordig een zelf ingerichte feestruimte met pizzaoven en marmeren werkblad. Lampjes en kleurrijke planten maken het geheel extra sfeervol. In de zomer zijn mijn vrienden welkom op het aanpalende terras voor een van mijn vele pizzafeestjes.”

Als brandweerofficier houdt Dimitry Opdenacker van een houtoven vol vuur. — © Luc Daelemans

“Ik bedenk graag creatieve recepten”, vervolgt de brandweerman. “Vandaag serveer ik vijf verschillende pizza’s. Een pizza bianco met eekhoorntjesbrood, look, verse tijm en parmigiano. Eentje met San Marzano-tomaten, ‘nduja (Italiaanse pikante worst) en rode ui. Een derde met dezelfde basis als de vorige, maar belegd met tonijn en koriander. Een voorlaatste met courgette, pijnboompitjes en drie kazen. Ten slotte - de creatie die keer op keer het meest in de smaak valt - mijn ‘pizza uit de bergen’ met patatjes, rode ui, Tiroler-spek en parmigiano.”

© Luc Daelemans

Oefening met de houtoven baart kunst, aldus de brandweerman. “Eigenlijk kan ik zelfs oefenen op het werk: ik geef brandweertrainingen in houtgestookte zeecontainers. (lacht) ‘Vlammender’ dan dat kan het niet worden.”

Dé pizzatip van Dimitry

“Als je zelf deeg maakt, doe je dat beter met de hand dan met allerlei machines, omdat je dan voelt of het goed zit. Verder smaakt je pizza natuurlijk het best met een wijntje en goed gezelschap.” (knipoogt)