Chauffeur betrapt op illegaal transport van 840 kilo oud-ijzer en aluminium in Voeren

De politiezones Voeren en Bilzen-Hoeselt-Riemst hebben dinsdag een verkeersactie rond zwaar vervoer gedaan op de E25 in Moelingen. Er werd een chauffeur betrapt die 840 kilo oud-ijzer en aluminium illegaal transporteerde.

De bestuurder van een oplegger kreeg een boete van 1.050 euro omdat de voorruit volledig gebarsten was en de verlichting defect bleek. Er werd ook een boete uitgeschreven voor een gebrekkige ladingzekering en een voor beschadigde banden en versleten slijkweerders. Er werden ook drie chauffeurs zonder rijbewijs betrapt.

Een Frans voertuig met voorlopige nummerplaten was geladen met oud-ijzer en aluminium. Maar omdat de bestuurder geen vergunning kon voorleggen om afval te transporteren en dus aan illegaal afvaltransport deed, werd de volledige lading van 840 kg op bevel van de politie afgeladen op het containerpark van Voeren. De chauffeur kreeg een pv.

DNA-staal

De bestuurder van een auto testte positief op cocaïne, maar kon geen rijbewijs voorleggen. Dat was hij immers niet gaan halen nadat het de vorige keer was ingetrokken. Zijn auto was bovendien niet ingeschreven en niet verzekerd. De chauffeur stond ten slotte ook geseind voor het afnemen van een DNA-staal, en werd daarom enkele uren van zijn vrijheid beroofd.

Een bromfiets die geen nummerplaat had, bleek niet ingeschreven en niet verzekerd te zijn. Het voertuig was bovendien opgedreven en haalde liefst 67 km/uur in de plaats van de toegelaten 25 km/uur. De bromfiets werd getakeld en ingehouden voor 30 dagen. De eigenaar krijgt de bromfiets daarna terug als hij een geldige verzekering kan voorleggen. siol