Intermarché-Wanty-Gobert haalt oude bekende Dion Smith binnen

De 29-jarige Smith keert terug naar het team waarvoor hij eerder uitkwam in 2017 en 2018. Hij toonde zich toen door onder meer drie dagen de bolletjestrui te dragen in de Ronde van Frankrijk.

Smith komt over van Time BikeExchange-Jayco, zijn werkgever sinds 2019 (toen Mitchelton-Scott). Voor die ploeg won hij in september 2020 de Coppa Sabatini, goed voor zijn eerste profzege. Een maand eerder werd hij zesde in Milaan-Sanremo (gewonnen door Wout van Aert).

Dit seizoen werd de “snelle renner die op zware parcoursen kan overleven”, zoals zijn nieuwe ploeg hem omschrijft, al drie keer tweede: in de Per Sempre Alfredo (na Marc Hirschi), in de openingsrit van de Vuelta Castilla y Leon (na Giacomo Nizzolo) en in de Ordiziako Klasikoa (na ploegmaat Simon Yates).

“Met zijn polyvalente eigenschappen kan hij voor ons team in een brede waaier aan koersen een belangrijke rol vervullen. Het was naar dergelijk type renner dat we op zoek waren, iemand die ons blok in de finales van zowel de Ardennenklassiekers als het Vlaamse werk en etappekoersen kan versterken”, zegt performance manager Aike Visbeek. “Hij heeft een pak ervaring aan de zijde van renners van wereldklasse en een uiterst professionele instelling, een gedroomd profiel om renners als Biniam Girmay of Lorenzo Rota mee te omringen. Bovendien beschikt Dion zelf ook over een stel snelle benen, die hij vanaf januari zal kunnen inzetten om de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert te laten schitteren. Ik kan niet wachten om hem ons team in onze eerste deelname aan de Australische openingskoersen op sleeptouw te zien nemen.”