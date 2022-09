GEMEENTERAAD. Nieuwe verlichting voor Markthallen en bieb Herk-de-Stad

HERK-DE-STAD

Verlichting: Cultuurcentrum De Markthallen en de bibliotheek krijgen nieuwe verlichting. De twee zitten in een gebouw op de hoek van de Markt en de Zoutbrugstraat. De gemeenteraad heeft het lastenboek en de gunningswijze goedgekeurd. Lo Guypen (NIEUW, voormalig schepen van cultuur) vroeg een toelichting bij de aard van de verlichting: “Gaat het om LED-lampen en houd je rekening met de functie van de lokalen? De tentoonstellingsruimte vereist specifieke verlichting.” Schepen van Gebouwen Mark Vanleeuw (Open Vld) stelde hem gerust: “Voor de expozaal is heel veel indirecte verlichting voorzien. In de grimeruimte van de theaterzaal is een specifieke oplossing voorzien. Er komt verlichting aan de laadkade aan de achterzijde en ook aan de voorzijde. Voor de toegangshal houden we rekening met het buizencomplex daar.” Het dossier wordt geraamd op 47.000 euro (BTW inclusief). “De plaatsing gebeurt zo veel mogelijk door eigen personeel. Voor specifieke opdrachten zullen we beroep doen op een externe installateur.”

Dak scoutslokaal: De vzw Scouting Donk van de scouts in die deelgemeente krijgt een toelage van 26.814 euro van de stad voor de aanleg van een nieuw dak. “Deze toelage gebeurt op basis van ons reglement dat een vereniging voor elke euro investering in de verbetering van infrastructuur een euro steun van ons krijgt”, legt burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) uit. De subsidie van de stad is wel beperkt tot een maximum van 50.000 euro. “In 2016 ontving Scouting Donk nog een toelage van 23.816 euro. 50.000 euro min 23.818 euro levert 26.814 euro op. De vereniging heeft een offerte voor een bedrag van 23.208 euro. We kennen het volledige bedrag van 26.814 euro toe om zo eventuele prijsverhogingen op te vangen.”

Zonnepanelen: Herk-de-Stad gaat zonnepanelen plaatsen op de platte daken van de gemeentelijke werkplaats die gevestigd is in het industrieterrein Daelemveld langs de gewestweg Hasselt-Diest. “Het gaat om een investering van 40.000 euro (exclusief BTW)”, legt schepen van Gebouwen Mark Vanleeuw (Open Vld) uit. “We onderzoeken de mogelijkheid om ook op het dak van gemeenschapscentrum De Markthallen zonnepanelen te plaatsen.”