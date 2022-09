Er was er eentje moe: Remco Evenepoel overslaapt zich en mist eerste trainingsritje met Belgische WK-selectie

Geen Remco Evenepoel op pad met de Belgische selectie die momenteel in Australië vertoeft voor het WK wielrennen. De kersverse Vuelta-winnaar was te lang in zijn bed blijven liggen.

Wout van Aert, Jasper Stuyven, Stan Dewulf en Yves Lampaert trokken er vanaf 15u08 lokale tijd op uit voor een ritje van iets meer dan 32 kilometer. “De jetlag verslaan op de fiets”, aldus Van Aert op Strava. “Niet vergeten om links te draaien”, vulde Stuyven aan.

Evenepoel was er dus niet bij, net als enkele andere renners (zoals Pieter Serry.) Maar dat was wel het plan. Alleen… hij oversliep zich en vertrok een klein halfuur later (15u34) voor een tochtje van 50 minuten en 24 kilometer. Zijn eerste sinds zijn triomf in de Ronde van Spanje.