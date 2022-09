H&M en Decathlon moeten conscious- en ecoclaims schrappen en doneren duizenden euro’s aan goede doelen

Fast fashion merken die met zogenaamd duurzame collecties op de proppen komen: het voelt altijd wat tegenstrijdig. Moeten we hun claims onder het vergrootglas leggen of moeten we net blij zijn dat ook die fashionreuzen het thema duurzaamheid ter sprake brengen? Een vraag die voortaan voor H&M en Decathlon alvast niet meer aan de orde is, want beide merken zullen hun conscious- en ecoclaims schrappen of grondig aanpassen.