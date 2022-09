Ryan Reynolds deelt beelden van colonoscopie: “Het is niet fijn, maar het kan levens redden”

Een colonoscopie betekent dat men met een flexibele slang binnendringt in het achterwerk van de patiënt. Tijdens dit kijkonderzoek bekijken artsen hoe het met je dikke darm en het laatste deel van de dunne darm is gesteld. Tijdens het onderzoek bij Reynolds werd hierbij een kleine poliep aangetroffen in zijn dikke darm.

De Hollywoodacteur zegt nooit details van medische onderzoeken met de buitenwereld te willen delen, maar deze keer wou hij een uitzondering maken omdat er rond onderzoek naar darmkanker nog steeds een taboe hangt. “Uiteraard is het onderzoek niet zo heel fijn, maar het is wel iets dat levens kan redden”, zegt hij.

De acteur is blij dat hij deelnam aan de bewustwordingsactie van Lead From Behind. De gevonden poliep werd immers meteen verwijderd.