Brandweer oefent weer met rook in voormalig woon-zorgcentrum Herfstvreugde in Genk

De oefening vindt plaats in het voormalig WZC Herfstvreugde. — © Chris Nelis

Genk

De brandweer Oost-Limburg gaat woensdagavond vanaf 18 uur opnieuw een oefening houden in het voormalig woon-zorgcentrum Herfstvreugde op de Schaapsdries in Genk. Panikeer dus niet als je rook ziet in de buurt.