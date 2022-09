Koning Charles verliest geduld door lekkende pen: “Ik kan dit verdomde ding niet verdragen!”

Een pen die niet schrijft of een vulpen die inkt lekt, het is ronduit vervelend en dan slaakt een mens al eens een diepe zucht of durven er zelfs vloekwoorden vallen. Ook koning Charles kan erover meespreken. De Britse vorst heeft zich dinsdag tijdens een bezoek aan het Noord-Ierse Hillsborough Castle stevig geërgerd aan een lekkende pen en verloor daarbij even zijn geduld. “Ik kan dit verdomde ding niet verdragen!”, schreeuwde het Britse staatshoofd het uit.