Beurswaakhond FSMA waarschuwt opnieuw voor frauduleuze tradingplatformen

De FSMA heeft op zijn website een lange lijst van nieuwe tradingplatformen gezet die ten zeerste af te raden zijn. Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden, zegt de regulator. Slachtoffers van frauduleuze websites dreigen hun geld nooit te kunnen recupereren, of horen eenvoudigweg niets meer van het platform nadat ze geld hebben overgemaakt.

De fraudeurs proberen potentiële slachtoffers nieuwsgierig te maken via nepadvertenties op sociale media. In die advertenties heeft een (bekende) persoon het dan vaak over een methode of project om snel rijk te worden. Wie interesse laat blijken, wordt al snel opgebeld door oplichters met een beleggingsvoorstel. Soms zoeken fraudeurs ook contact via datingapps.