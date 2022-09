Agentschap Natuur en Bos countert oproep van jagers om aantal wolven te beperken

De Jagersliga vzw kaartte maandag aan dat er in Vlaanderen geen wolvenbeheerplan bestaat, in tegenstelling tot landen als Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen. “Laat ons eindelijk eens met een nuchtere blik en zonder misplaatste emotie het debat aangaan en een heel duidelijk wolven- - en ondertussen ook - jakhalzenplan opstellen”, klinkt het. Daarvoor kijkt de Jagersliga in de richting van de overheid.

Daarnaast beschermen wolfwerende afsluitingen volgens de Jagersliga niet afdoende en brengen die ook ongewenste gevolgen met zich mee, zoals het bemoeilijken van de natuurlijke migratie van wilde dieren. Bovendien kaart de Jagersliga aan dat het aantal wolven in Vlaanderen sterk aan het stijgen zou zijn. Daarom lanceerde de liga een petitie, die momenteel al iets meer dan 600 handtekeningen wist te verzamelen.

Het Agentschap Natuur en Bos onderstreept enerzijds dat wolven de hoogste bescherming genieten en dus maar in zeer uitzonderlijke situaties beheerd kunnen worden. Het gaat dan om risicovol gedrag naar mensen toe of wanneer de wolf ondanks de nodige preventieve maatregelen schade toebrengt aan veestapels. Daarnaast reguleren wolven zelf hun populatiegrootte, beklemtoont het agentschap.

“De focus van een helder en duidelijk wolvenbeleid ligt niet zozeer op het aantal wolven, dan wel op mogelijke conflicten, met andere woorden: schadepreventie”, besluit Natuur en Bos. “In Vlaanderen werd op vandaag nog geen enkel dier aangevallen door een wolf wanneer het zich in een weide bevond met een afdoende wolfwerende omheining. Ofwel was de omheining niet wolfwerend, ofwel was er een defect.”