Ouders zonder kinderopvang organiseren noodcrèche op het kabinet van minister Crevits

Tientallen ouders zijn woensdagvoormiddag met hun baby’s en peuters naar het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits getrokken. Dat deden ze om het personeelstekort in de kinderopvang aan te klagen. De linkse oppositie van het Vlaams Parlement ondersteunde de actie. Minister Crevits ontsnapte even uit de Vlaamse ministerraad om naar de grieven van de ouders te luisteren.

Geen alledaagse taferelen in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel: peuters spelen er op een glijbaantje, de soms krijsende baby’s worden er ververst, krijgen papjes, worden te slapen gelegd, ... Van 9 tot 11.30 uur hebben ouders in het kabinet van minister Crevits zelf hun crèche op poten gezet, een symbolische actie, omdat ze met hun kinderen niet meer naar de crèche kunnen in het Brusselse en elders.

Iets over 11 uur kwam minister Crevits even uit de Vlaamse ministerraad waar de regering mogelijke energiemaatregelen bespreekt. Ze ging het gesprek aan met de ouders en toonde begrip. De minister beloofde beterschap: “850 mensen zijn momenteel in opleiding. Die zullen heel binnenkort ingezet kunnen worden. Daarnaast kunnen mensen ook onmiddellijk als kinderbegeleider beginnen en de job leren op de werkvloer.”

De actievoerders stellen ook dat veel kinderverzorgers afhaken, omdat de werkdruk te hoog is. Ook dat erkent de minister van Welzijn: “Het grootste probleem zit bij de jongste kinderen. Daar is het echt van belang dat er voldoende begeleiders zijn. Als we daar zouden kunnen ingrijpen, zou dat soelaas kunnen bieden.” Of de ratio van acht à negen kinderen per begeleider dan naar beneden kan gaan zoals in de Franse Gemeenschap “wordt een beslissing van de regering”, aldus Crevits.

De ouders vragen snel oplossingen. “Ik heb een plan klaargemaakt”, antwoordt Hilde Crevits. “Ik hoop echt dat we bij de Septemberverklaring al aanzetten kunnen geven tot oplossingen die een toekomstperspectief kunnen geven aan de sector.”