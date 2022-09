Wout van Aert en Remco Evenepoel fietsen in Australië de jetlag van zich af: “Amai, da’s hier koud”

Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben hun eerste dag in Australië er bijna opzitten. Woensdagochtend, lokale tijd, landden ze in gespreide slagorde in Sydney. Enkele uren later stond er meteen een eerste voorzichtig trainingsritje op het menu. Van Aert en enkele ploegmaats begonnen er eerst aan, Lampaert en Evenepoel pikten halfweg in.

“Amai, da’s hier koud.” Met die woorden verliet Remco Evenepoel rond kwart voor acht woensdagochtend de luchthaven van Sydney. Hij was niet de enige Belg bij wie het temperatuurverschil opviel. Hier, in Australië, twijfelt het weer tussen late winter en vroege lente. Woensdag straalde de zon overdag weliswaar volop, maar warmer dan 18 graden werd het nooit. ’s Nachts koelt het af tot een graadje of tien.

© Photo News

Een nacht die bovendien vroeg invalt: even na 18u lokale tijd is het donker. Even aanpassen dus voor de Belgische renners die woensdag in drie shiften voet zette op Australische bodem. De eerste waren bondscoach Vanthourenhout, Yves Lampaert, Lotte Kopecky en alle beloften en junioren die vanaf dit weekend de tijdrit rijden. Ze landden omstreeks 1u. Een vijftal uur later was het de beurt aan Remco Evenepoel. Nog enkele uren kwamen Van Aert, De Wulf, Van Hooydonck en Stuyven vanuit Canada Australië binnen.

Geen van hen had onderweg noemenswaardige problemen gekend. Van daar ging het direct naar het Headlands hotel aan AustinMer Beach, een uurtje van de luchthaven van Sidney, iets ten noorden van Wollongong waar straks het WK wordt gereden. Van Aert had er ‘a room with a view’ zoals hij onmiddellijk via social media liet weten, en opnieuw zal hij niet de enige Belg zijn met een prachtig uitzicht. Het Headlands ligt op een uitstulping aan de kust ; vanuit alle hoeken ontplooit zich de Stille Oceaan. De acht profs zijn er verdeeld over vier kamers. Delen een kamer: Van Aert en zijn Jumbo-Visma-ploegmaat Van Hooydonck, de twee Quick-Steppers en tijdrijders Lampaert en Evenepoel, Stuyven en WK-debutant Stan Dewulf en, als laatste duo, Quinten Hermans en Pieter Serry. Die laatste twee renners zijn nog niet in Australië. Zij vertrekken donderdag vanuit België en zullen pas zaterdagochtend in Australië zijn.

Eerste trainingsritjes

Voor alle Belgen vond er in de loop van woensdag meteen een eerste trainingsritje plaats. De jeugdrenners trokken er als eerste op uit, gevolgd door de vrouwen en meisjes, en tot slot de mannenprofs. Van Aert, Stuyven, Dewulf en Van Hooydonck, vergezeld van bondscoach Vanthourenhout, hielden het op een ritje van net geen uur en een kwartier, alles samen goed voor ruim 32 kilometer, het merendeel langs de kust. Evenepoel en Lampaert pikten halfweg in en hielden het op 24 kilometer. Voor Evenepoel zijn eerste kilometers op de fiets sinds zijn Vuelta-zege zondag. Net voldoende om even de fiets te voelen, zich een beetje warm te rijden en de jetlag – in Sydney is het negen uur later dan in België - even van zich af te fietsen.

Opnieuw waren ze niet de enige renners: ook Tadej Pogacar, die even voor Evenepoel landde en zondag een van zijn tegenstanders wordt in de tijdrit, werd een twintigtal kilometer verderop in het binnenland op zijn fiets gesignaleerd. Het WK begint zondag met eerst de tijdrit bij de vrouwen elite, gevolgd door de tijdrit bij de mannen elite. Dan is het meteen de beurt aan Evenepoel.