De Fendi Baguette blaast 25 kaarsjes uit en Sarah Jessica Parker is nog steeds fans

Het leek lange tijd ondenkbaar en toch is het nu zo ver. Y2K fashion, oftewel de kleding uit de nillies, is weer helemaal terug van weggeweest. Sex and the City is wellicht één van de belangrijkste inspiratiebronnen op dat vlak, met Sarah Jessica Parker die de ene iconische outfit na de andere aantrekt. De Fendi Baguette is wellicht haar favoriete handtas in de reeks en nu, 25 jaar na het eerste ontwerp, zien we het model weer overal opduiken.