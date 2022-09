Mysterieus zwaar ongeval met vluchtmisdrijf in Viversel opgelost: vrouw (58) aangehouden

Op zaterdag 23 juli werd de politie Heusden-Zolder om 2 uur ’s nachts opgeroepen voor een ongeval in de Pastoor Douvenstraat in Viversel (Zolder). Ze troffen er een 39-jarige vrouw uit Houthalen-Helchteren zwaargewond aan op straat. Het was de uitbater van het naburige café De Bierstal die de vrouw had gevonden aan een parking. Aanvankelijk was er geen spoor van een voertuig, waardoor het ongeval meteen veel vragen opriep.

Na doorgedreven onderzoek van de politie Heusden-Zolder werden de voorbije week een aantal arrestaties uitgevoerd. Uiteindelijk werd een 58-jarige vrouw uit Heusden-Zolder voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Ze werd in verdenking gesteld voor onopzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim. Er is volgens het parket Limburg geen sprake van een ruzie of discussie tussen de verdachte en het slachtoffer voor het ongeval.

Het slachtoffer is inmiddels bezig aan een zware revalidatie en riskeert blijvende letsels.