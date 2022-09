"Door het prachtige weer konden we 19 van de 21 ritten rijden, met als hoogtepunt ons weekend in 's Gravenvoeren. Onze leden reden 6758 km bijeen wat een hele prestatie is. Vanaf nu zijn er nog de namiddagritten op maandag om 13 uur . Wij starten weer op de eerste maandag van mei."