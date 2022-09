Europa maakt kennis met Antonio Nusa (17) van Club Brugge: wie is deze “Scandinavische Neymar” en tweede jongste doelpuntenmaker ooit in Champions League?

In één zin genoemd worden met Ansu Fati, het wonderkind van FC Barcelona: ook Europa kent Antonio Nusa (17) sinds die historische avond in Porto. De Noorse dribbelaar viel ongrijpbaar in en werd de tweede jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. En toch laat Club hem maar sporadisch proeven van het echte werk. Een portret van de Scandinavische Neymar. “Hij koppelt zijn acties nu ook aan doelgerichtheid.”