Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen herhaalt haar eeuwige steun aan Oekraïne en blijft weg van zware beloftes over prijsplafonds in haar State of the Union. Met de dreiging van een bar koude winter voor de deur, zweert ze wel dat Europa er alles aan wil doen om burgers en bedrijven overeind te houden. Maar hoe?