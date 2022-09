Geen WK wielrennen voor de nummer drie van de Vuelta: Ivan Garcia Cortina vervangt kopman Juan Ayuso in Spaanse selectie

Juan Ayuso is er niet bij op het WK wielrennen in Australië. De nummer drie van de voorbije Vuelta, die werd gewonnen door Remco Evenepoel, heeft dinsdagavond aan de Spaanse wielerbond laten weten af te zien van deelname.

De 19-jarige renner van UAE Emirates was maandag aangeduid als kopman maar is naar eigen zeggen “te vermoeid wegens de vele inspanningen in de Vuelta”. De Spaanse wielerbond laat woensdag weten begrip op te brengen voor zijn forfait.

De plaats van Ayuso wordt ingenomen door Ivan Garcia Cortina (Movistar). Hij vormt op zondag 25 september een team met Marc Soler, Urko Berrade, Roger Adria, Jesus Ezquerra, Eduard Prades, Gotzon Martin en Oier Lazkano, die ook de tijdrit rijdt.

In de mixed relay worden de Spaanse kleuren verdedigd door Raul Garcia, Oier Lazkano, Ivan Romeo bij de mannen en Lourdes Oyarbide, Sandra Alonso en Idoia Eraso bij de vrouwen.