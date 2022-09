Razzia’s in Duitsland tegen verboden motorclub United Tribuns

In heel Duitsland worden woensdag razzia’s gehouden tegen leden van de ondertussen verboden motorclub United Tribuns. Clubleden worden beschuldigd van ernstige misdaden, waaronder zedendelicten.

United Tribuns telt zowat honderd leden in Duitsland en rivaliseert met andere clubs zoals de Hells Angels. Agenten zijn binnengevallen in private woningen en clubvertrekken in heel Duitsland.

Leden van de motorclub zouden betrokken zijn bij ernstige misdaden, waaronder zedendelicten, mensenhandel en pogingen tot doodslag, zo meldt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser. “We moeten duidelijk tonen dat we niet tolereren dat groepen dergelijke ernstige misdaden begaan”, aldus de minister.

Volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken werd de motorclub in 2004 opgericht door een voormalig Bosnisch bokser en vluchteling. De groep ging gewelddadige confrontaties aan met rivaliserende motorclubs. Bij de politieactie woensdag zijn meerdere honderden agenten ingezet.