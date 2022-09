AA Gent bereidt zich voor in Iers weer op de komst van Shamrock Rovers, donderdag in de Conference League. Met Nurio, Owusu en Hjulsager (de vorige matchen afwezig) maar zonder Lemajic (al afwezig tegen Zulte Waregem), Samoise (gewisseld met pijn in de kuit), De Sart en Marreh. (kvu)