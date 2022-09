Britse vrouw gelooft haar ogen niet wanneer man rekening van 29 pond stuurt na mislukte date: “Ik kan het niet geloven”

Een Britse vrouw wist niet wat haar overkwam toen ze een rekening kreeg van een man met wie ze een mislukte date had, die eiste dat ze hem de 29 pond terugbetaalde die hij had uitgegeven aan haar eten en drinken. Fiona Hope gaf in een filmpje dat ze op TikTok plaatste toe dat ze zich tijdens de date realiseerde dat ze geen “romantische band” had met de man. Maar toen ze hem dat achteraf per sms vertelde, reageerde hij door haar een digitale factuur te sturen, zodat hij het geld dat hij had uitgegeven om haar mee uit eten te nemen, kon terugkrijgen. “Kom op man. Doe me een lol”, reageert de vrouw verbaasd.

In het TikTok-filmpje liet Fiona zien dat het onderwerp van de factuur vermeld stond als ‘mislukte date’ en een vervaldatum had van ‘ASAP’. De factuur splitste ook de kosten uit die de man van Fiona verwachtte te betalen, met 17 pond voor het eten en 12 voor het drinken, in totaal 29 pond.

“Waar je hier naar kijkt is een factuur die ik ontving na een mislukte date, zoals hier boven onder ‘project’ vermeld staat. Geen f***ing grap. Vervaldatum, ASAP”, zegt Fiona in de video die intussen viraal is gegaan. “Ik maak geen grapje. Ik vertelde hem op een beleefde manier dat ik geen romantische band met hem had via een bericht. En dit is de reactie. Hij zei dat het niet om het geld ging, maar om het principe. 29 pond, man, kom op! Doe me een lol. Ik kan het niet geloven”, klinkt het nog.

In het bijschrift grapte de vrouw dat er “geen terugbetalingen waren toegestaan” op afspraakjes, en in het commentaarvak onder video beweerde ze dat ze meerdere keren had aangeboden te betalen terwijl de twee samen uit waren, maar de man in kwestie zou dat hebben geweigerd, aldus een gedegouteerde Fiona.

(wvb)