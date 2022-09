Nat, fris, veel wind: is de herfst definitief aangebroken of krijgen we nog een late nazomer?

Wie buiten moet, zal het merken: het is herfstweer. Is de nazomer nu definitief voorbij? En hoe zit het intussen met de grondwaterstanden na de extreem droge zomer?

Maandag liepen we nog in korte mouwen, vanaf vandaag halen we best onze jas uit de kast. Het is nat en een stuk frisser. En dat blijft nog even zo, zegt weerman David Dehenauw.

Vandaag is het betrokken en regenachtig. De regen kan bij momenten intens zijn en hier en daar een onweersbui is zeker niet uitgesloten.

Donderdag is een overgangsdag met nog wat lokale buitjes maar ook opklaringen. “Maar van vrijdag tot en met zondag krijgen we koude polaire lucht die in een strakke noordwestelijke stroming langs het warme Noordzeewater strijkt”, waarschuwt collega Frank Deboosere. “In combinatie met koude bovenluchten zorgt dat voor erg wisselvallig weer, met vooral langs de kust hevige buien en onweer. En maximum temperaturen tot 16 graden of zelfs minder.”

En dat is lang geleden dat het zo koud was overdag.

We kunnen volgens Deboosere dus gerust van een eerste herfstprik spreken. “Al is het best mogelijk dat we later in de herfst nog wat nazomertjes krijgen.”

Volgende week wordt het weer wat droger en weer wat warmer, maar over de 20 graden gaan we voorlopig zeker niet meer.

Toch is het volgens David Dehenauw onmogelijk om nu al iets te zeggen over de winter en of deze vroege herfstprik iets zegt over wat we in de komende maanden of zelfs weken krijgen.

Veel regen nodig

Voor de natuur is de regen van vandaag en de komende dagen alleszins een zegen. Maar er zal helaas nog veel moeten vallen om de extreem droge zomer goed te maken.

“Van een structureel herstel is nog geen sprake. Een dag als vandaag is wel zeer goed: aanhoudende regen. Zware onweersbuien (kort en hevig) zorgen voor veel regen op korte tijd, maar de regen krijgt dan niet de tijd om in de grond te dringen en stroomt makkelijk af. In de rioleringen bijvoorbeeld”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

“De regen van vandaag en de komende dagen is alleszins positief nieuws, zeker voor het grondwater, ook voor de natuur, voor de landbouw, voor de waterlopen die weer wat meer debiet krijgen, maar we hebben nog weken regen nodig vooraleer het freatische grondwater in Vlaanderen weer op een normaal peil zal staan”, zegt Smet.