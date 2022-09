Deze emoji snapt niemand: gebruik jij hem zoals het hoort?

Schriftelijke communicatie wil al eens mislopen. Wanneer je face-to-face met iemand babbelt, is het risico op misverstanden klein. Je leest de emoties van de ander en kan daarop inspelen in geval van verwarring. Maar wanneer je via tekst communiceert, is dat een heel ander verhaal. Voeg daar nog enkele emoji’s aan toe en de kans dat de ander je boodschap interpreteert zoals je bedoeld had, wordt nog kleiner.

Want wat is de precieze betekenis van een emoji? Voor sommige emoticons ligt het voor de hand, voor andere niet bepaald. Hoewel veel smileys een directe neerslag zijn van onze gelaatsuitdrukkingen, kunnen andere op duizend-en-één manieren worden geïnterpreteerd.

Volgens een recente studie van Adobe onder 5.000 Amerikaanse emoji-gebruikers zouden met name de cowboy, de kersen en de ondersteboven-lachende-emoji vaak verkeerd begrepen worden. Bovendien geeft 50% van de ondervraagden aan dat ze een emoticon weleens anders gebruiken dan hij bedoeld was − afhankelijk van de persoon met wie je in gesprek bent, kan dat voor de nodige verwarring zorgen.

Definities

Maar de vraag is: wat betekenen die drie emoji’s nu precies? Eerlijk, wij moesten het ook even opzoeken. Volgens Emojipedia drukt de cowboy een gevoel van uitbundigheid of avontuur uit, al kan je hem uiteraard ook voor andere positieve emoties inzetten. Kersen zijn wat dubbelzinniger: of je gebruikt ze letterlijk voor het fruit, of je gebruikt ze om borsten uit te beelden. Voldoende ruimte dus voor verwarring. De ondersteboven-lachende-emoji tenslotte kan je gebruiken met een sarcastische ondertoon of omdat je een situatie awkward vindt. Al zijn we er zeker van dat iedereen zo z’n eigen interpretatie heeft ...