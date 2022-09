Caravan volledig in lichterlaaie naast huis in Kleine-Brogel

In Kleine-Brogel bij Peer is woensdagmorgen een caravan uitgebrand naast een huis op de hoek van de Dommellaan en Teutenlaan. Er raakte niemand gewond.

De brandweer Noord-Limburg kreeg de oproep rond 9.30 uur binnen en was snel ter plaatse. Zo kon een overslag naar de woning voorkomen worden. De zijgevel liep wel brandschade op, en ook een wagen werd licht beschadigd. De brand zorgde voor hevige rookontwikkeling. De caravan, die tijdelijk werd bewoond naar aanleiding van verbouwingswerken in de woning, brandde volledig uit. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is niet meteen duidelijk, maar mogelijk gaat het om een kortsluiting.

— © Jozef Romih