Dit zijn onze weekendtips: wijntjes van eigen bodem sippen of hap en tap voor het goede doel

Dit weekend maken we met z’n allen van de wereld een betere plek, want het is ‘World Clean-up Day’. Daarna kan je genieten van een wijntje op de Loonse Wijnfeesten of een hapje tijdens Amuse. Ook dit weekend zullen we ons niet vervelen.

Beurs voor tweedehands instrumenten

Een muziekinstrument dat in een hoek belandt zonder dat er nog op gespeeld wordt: zonde. Zo dachten ook vijf jonge mensen die besloten om een tweedehands instrumentenbeurs in Hasselt te organiseren. Niet enkel om afdankertjes te verkopen, maar vooral om de passie voor muziek te delen. Want vaak koop je niet alleen maar een tweedehands instrument, maar krijg je er een tof gesprek over muziek, bands en andere instrumenten bij.

Op 18/9 van 12 tot 18 uur in het Ontmoetingscentrum, Kruisherenlaan 29 in Hasselt. Info: www.gearbookfest.be

© Gearbookfest

Maak van de wereld een properdere plek

Het is World Clean-up Day en ook Limburgs Landschap steekt de handen uit de mouwen. Ze trekt naar de Herkvallei in Wellen om zwerfvuil te rapen. Daar kan iedereen een handje helpen en meewerken aan een properdere wereld. Het is meteen een statement aan de vervuilers dat het sluikstorten moét stoppen.

Op 17/9 om 10 uur op het plein tegenover het gemeentehuis, Dorpsstraat 25 in Wellen. Info: www.limburgs-landschap.be

© Shutterstock

Jazzy klanken in Rekem

Voor de liefhebbers van jazz, blues, funk en popmuziek is er in Lanaken de derde editie van Jazz Reckheim. Het festival is een initiatief van de muziekgroep Little Dizzy Orchestra die jonge muzikanten wil verenigen. Op het podium staan onder andere Waka Trio, een jazztrio uit Tokio. Verder is er Greg Torunski Quartet (foto), onder leiding van Greg Torunski die na zijn studies een naam maakte. Tot slot staat ook Gloomy Mess, een nieuwe Belgisch-Nederlandse bluesformatie op het podium.

Op 18/9 vanaf 11 uur in Sint-Pieter in Oud-Rekem, Lanaken. Info & tickets: www.jazzreckheim.be

© RR

Fiets in de kijker

Koning Auto maakt plaats voor een meer duurzame manier van mobiliteit. Tijdens het Velofest in Lommel zet het stadsbestuur samen met de Lommelse Fietsersbond de fiets in de kijker. Je kan er fietsen testen, kopen én verkopen. Er is een velo-wash, de fietsenmaker van dienst toont hoe je zelf fietsen kan herstellen en je leert er veilig met de elektrische fiets rijden. Ook Team Get Insane, bekend van Belgium’s Got Talent, is aanwezig met workshops BMX.

Op 18/9 van 13 tot 17 uur op het Kerkplein in Lommel. Info: www.uitinlommel.be

© Stad Lommel

Monumentenrun langs verlichte bouwwerken

Voor de sportievelingen die eens iets anders willen dan een gewoon loopje, is er de Monumentenrun in Sint-Truiden. Dit is een sfeervolle avondrun langs belangrijke monumenten en verlichte locaties in Sint-Truiden. De Monumentenrun is toe aan z’n zevende editie en ook dit jaar zijn er opnieuw enkele verrassende locaties en animaties opgenomen in het parcours. Er zijn afstanden van 10 km (10 euro) en 6 km (9 euro), 1,5 kilometer voor kinderen (2 euro) en 600 meter voor de allerkleinsten (2 euro).

Op 17/9 vanaf 19 uur op de Grote Markt in Sint-Truiden. Info: www.monumentenrunsinttruiden.be

© Stad Sint-Truiden

Loonse Wijnfeesten

Wist je dat we steengoede wijn van eigen bodem hebben? In Borgloon weten ze dat al. Daar worden elke twee jaar de Loonse Wijnfeesten georganiseerd. Je kan er proeven en genieten van Limburgse wijnen van regionale wijndomeinen en allerlei ander lekkers van lokale horeca en handelaars. Er is ook kinderanimatie en live muziek.

Op 18/9 van 13 tot 21 uur op het Loons Plein, aan de Stroopfabriek, Stationsstraat 54 in Borgloon. Info: www.wijngildeborgloon.be

© Wijngilde Borgloon

Knuffelen met de liefste dieren

De Dierenhappening in Houthalen is een leuke activiteit voor iedereen met een hart voor dieren of die meer over dieren te weten wil komen. Er zijn demonstraties met de hondenslee, een hindernissenparcours voor alpaca’s en demonstraties van de hondenschool. Je kan er een koe knuffelen en imkers geven meer uitleg. Verder is er ook kinderanimatie, springkastelen en je kan genieten van een hapje en een drankje aan de foodtrucks.

LEES OOK. OVERZICHT. Kiezen maar: dit zijn álle kinderboerderijen van Limburg: met terras, speeltuin of ijssalon

Op 18/9 van 13 tot 17 uur aan De Plas, Binnenvaartstraat in Houthalen. Info: www.houthalen-helchteren.be

© Gemeente Houthalen-Helchteren

Proeven van de wereld

Tijdens Amuse in Hasselt steun je de wereld hap voor hap. Tal van organisaties verkopen specialiteiten en amuses aan 2,5 euro. De opbrengst gaat volledig naar projecten in het Zuiden: van wevers in Guatemala over landbouwers in Mali tot schoolkinderen in Rwanda. Ook enkele Hasseltse chefs tonen hun kunsten met faire en lokale ingrediënten. Dj’s zorgen ondertussen voor de nodige sfeer met wereldmuziek.

Op 18/9 van 12 tot 18 uur in Domein Kiewit, Putvennestraat in Hasselt. Info: www.hasselt.be/amuse

© Renaat Nijs

Ommegang van Maaseik tot Aldeneik

Om de 25 jaar vinden in Maaseik de Ommegangdagen plaats ter ere van de heiligen Harlindis en Relindis die in de achtste eeuw een kerk en klooster bouwen in Aldeneik. Het wordt geen klassieke evocatie met praalwagens, maar iedereen mag meestappen tijdens een belevingstocht op 18 en 25 september. Die dagen kan je ook een kunstroute volgen en zijn er tal van activiteiten in de binnenstad.

Op 18/9 en 25/9 in Maaseik. Het volledige programma vind je op: www.harlindisrelindis.be

© Harlindis & Relindis

Historisch bier brouwen

Op 18 september kan je in het openluchtmuseum Bokrijk in Genk bierbrouwers aan het werk zien. Bierspecialisten geven je meer uitleg over de brouwgeschiedenis en het brouwproces. In museumbrouwerij het Paenhuys staat een gerestaureerde historische brouwinstallatie in combinatie met een hedendaagse koel-, gist- en bewaarinstallatie centraal. Dankzij de brouwinstallatie proef je ook hoe bier eeuwen geleden smaakte.

Op 18/9 van 10 tot 18 uur in Bokrijk, Bokrijklaan 1 in Genk. Info: www.bokrijk.be

© Bokrijk

Uitgebreide agenda

WANDELEN

Zaterdag 17 september

Steegjesroute

Wandel samen met een gids langs de doorsteekjes en steegjes in de Hasseltse binnenstad en ontdek verborgen plekjes en pleintjes.

Boerenkrijgmonument, Leopoldplein 25 in Hasselt.

Om 10 uur

Basistarief: 5 euro

Zaterdag 17 september

Avondwandeling

Onder deskundige leiding van gids Jos trek je de Zutendaalse bossen in om er de geheimen van de nachtdieren en flora te ontdekken.

Parking Papendaalse plas, Sellerveldstraat in Zutdenaal.

Op 19 uur

Zondag 18 september

Herfstwandeling

Een natuurwandeling in de Stiemerbeekvallei onder leiding van een ervaren natuurgids. Trek stevige wandelschoenen aan en breng een verrekijker mee.

Parking Thor Park, André Dumontlaan in Genk.

Om 9 uur

Gratis

Zondag 18 september

Herfsttocht

Wandel Mee Brueghel vzw organiseert een herfsttocht in de rustige omgeving van Peer over landelijke wegen en door de Dommelvallei.

Parochiecentrum Peer, Kloosterstraat in Peer.

Van 7 tot 14 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 18 september

Natte voetenwandeling

Wandeling voor groot en klein door het Smeedshof, langs moerassen en poelen waar de bever ervoor heeft gezorgd dat je zeker natte voeten krijgt.

Smeedshof, Smeedshofweg 1 in Bocholt.

Om 14 uur

Zondag 18 september

Street Art Wandeling

Een gids neemt je mee op sleeptouw langs de mooiste muurschilderingen en graffiti in de Hasseltste binnenstad.

Stadhuis ’t Scheep, Limburgplein 1 in Hasselt.

Om 14 uur

Basistarief: 5 euro

VARIA

Zaterdag 17 september

Geefmarkt

Een gezellige en goedkope markt in Genk, want je kan er je overbodige spullen weggeven en zelf ook iets leuk op de kop tikken. Alles is er gratis.

Aan het stadhuis, Stadsplein 1 in Genk.

Van 10 tot 14 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 17 september

Boekvoorstelling

Riemstenaar Danny Van Tricht stelt zijn boek Revolutionaire rollators voor. Jazzy Riemstenaar Dries Lueg zorgt voor muziek.

De Boekerij, Paenhuisstraat 13 in Riemst.

Om 15 uur

Basistarief: gratis

Zondag 18 september

Vertelparadijs

Elke maand komen op zondagvoormiddag de mooiste, grappigste en griezeligste verhalen tot leven. Dit keer met De Voorleesbende, een groep van volwassenen met een handicap of chronische ziekte met een grote passie voor lezen.

Bibliotheek De Kimpel, Eikenlaan 25 in Bilzen.

Om 10.30 uur

Basistarief: gratis

Zondag 18 september

Plukdag

Trek je laarzen aan, neem een kist mee en ga appels plukken op het veld van PJ Fruit. Voor de kleinsten is er het tractorparcours en een springkasteel. Je kan ook genieten op het terras van een appelwijntje of appeltaart.

PJ Fruit, Kozenstraat 77 in Hasselt.

Van 10 tot 16 uur

Basistarief: gratis toegang, 0,75 euro per geplukte kg appels

Zondag 18 september

Rashoenderclub Het Scharrelhoen

De rashoenderclub Het Scharrelhoen organiseert zijn jaarlijkse tentoonstelling van rashoenders, duiven en konijnen. Daarnaast komen een aantal hobbyisten hun creaties voorstellen.

Ontmoetingscentrum Vlierboomstraat in Houthalen-Oost

Van 10 tot 18 uur

Basistarief: 3 euro (- 12 j gratis)

CONCERT

Zaterdag 17 september

Stile Antico brengt het concert The Journey of the Mayflower waarmee het de tocht van Engelse puriteinse separatisten naar het beloofde land Amerika in de zestiende eeuw vertolkt.

CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt.

Om 20.30 uur

Basistarief: 26 euro

THEATER

Zaterdag 17 september

Begijn Le Bleu

Fwiet! Fwiet! ... Is de naam van de podcast en het vogelmagazine van Begijn Le Bleu dat enthousiast wordt onthaald door media en publiek. Nu brengt Begijn een tweede lezing over de kick van het vogelspotten: kijk!

Kcp d’Oude pastorie, Pastoriestraat 5 in Ham.

Om 20.30 uur

Basistarief: 14 euro