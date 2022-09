Uitzonderlijke drukke ochtendspits door regen en veel defecte voertuigen

Vlaanderen had woensdag af te rekenen met een uitzonderlijk drukke ochtendspits. Dat kwam voornamelijk door de hevige regenval en veel defecte voertuigen. Het is mogelijk de voorbode van nog meer drukke ochtend- en avondspitsen de komende herfstmaanden. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Op de piek stond er woensdagochtend 220 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. “Dat is geen record, maar het was wel een uitzonderlijk drukke en stevige ochtendspits, een typische regenspits”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Verkeerscentrum. “Er waren veel pendelaars op de baan en het regende hard. Daarbij vonden er ook nog veel kleine ongevallen plaats en stonden er defecte voertuigen op de wegen. Daardoor waren de files die er normaal staan op woensdagochtend extra lang.”

Het is volgens Bruyninckx een “voorproefje” van wat we de komende maanden mogen verwachten. “De vakantie is nu echt voorbij. De herfst is in aantocht en we mogen de komende maanden, zeker de filegevoelige maanden oktober en november, ons nog meer aan zo’n ochtendspitsen verwachten.”