Voetbalwereld rouwt om “icoon van het Belgische voetbal”, zoon Michael Verschueren: “Doe de groeten aan mama”

RSC Anderlecht reageert woensdag via Twitter op het overlijden van voormalig clubmanager Michel Verschueren. Paars-wit onderstreept zijn verdiensten en noemt hem een icoon van de club en het Belgische voetbal.

“Mister Michel, icoon van onze club en het Belgisch voetbal, is op 91-jarige leeftijd overleden. Onder zijn leiding wonnen de Mauves elf landstitels, drie bekers en de UEFA Cup in 1983. De club wil haar diepste medeleven betuigen aan zijn familie en vrienden.”

Michel Verschueren was tussen 1980 en 2003 aan de slag bij Anderlecht. Hij overleed woensdag op 91-jarige leeftijd in een zorgcentrum in Wolvertem. Hij kreeg ook respect van onder andere Club Brugge, de historische rivaal van Anderlecht.

Zoon Michael Verschueren uitte zijn verdriet op Instagram: “Dank je papa. Jij was een man met een visie en hebt dat goed gedaan. Doe de groeten aan mama. Zonder haar ging het niet meer.”

Meer reacties:

