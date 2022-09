Neos Kinrooi start nieuw werkjaar met 110 leden

Neos Kinrooi is het nieuwe werkjaar gestart met 110 enthousiaste leden en kandidaat-leden in het gloednieuwe Dorpshuis in Ophoven. Na een welkomstdrankje en enkele hapjes heette voorzitter Marleen iedereen welkom.

Penningmeester Jean Reumers gaf uitleg omtrent de financiële situatie van de vereniging. Jos en Mia gaven een presentatie wat er voor 2022/2023 weer voor moois op het jaarprogramma staat. Dat Neos Kinrooi in 2023 twintig jaar bestaat, komt in diverse activiteiten tot uiting, bijvoorbeeld in een nieuwjaarsreceptie met academische zitting en een daguitstap naar Luik met een feestelijk diner.De koffers kunnen gepakt worden, want de volgende activiteit van Neos Kinrooi is een vliegvakantie naar Verbania. Ze stellen de herfst nog even uit tijdens een verblijf in het zonnige Italië.