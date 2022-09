Houtsnijders Kunstkring Perebloesem Peer op bezoek in Meise

Kunst in een prachtige setting. Wat wil je meer? Het Houtlab was voor ons houtsnijders natuurlijk het hoogtepunt. Er waren prachtige werken van Gerard Heynickx te bewonderen. Maar er is ook heel veel boeiende info te vinden over hout in het algemeen.Ook interesse om te leren houtsnijden in Peer? Neem een kijkje op www.kunstkringperebloesem.weebly.com