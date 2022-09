Joseph Paintsil verlengt contract bij KRC Genk

“Joske kwam in juli 2018 over van het Ghanese Tema Youth en maakte al snel deel uit van ons elftal tijdens het kampioenenjaar in 2019”, klinkt het bij blauw-wit. “In de zomer van 2019 trok Paintsil naar het Turkse Ankaragücü met een huurovereenkomst van een seizoen, zonder aankoopoptie. Vorig seizoen sloot Paintsil opnieuw aan bij onze kern waarbij hij in 22 wedstrijden tweemaal kon scoren en goed was voor twee assists. Ook bij het Ghanese nationale team kon Joseph rekenen op een plek in de selectie. Zijn land kon zich in maart nog kwalificeren voor het aankomende WK in Qatar. Onlangs vierden we zijn 100ste wedstrijd voor KRC Genk, dat werd dan ook in de bloemetjes gezet tijdens de derby. We zijn dan ook trots om Joseph voor langere tijd aan onze club te verbinden en wensen hem veel succes.”

In de eerste acht wedstrijden van dit seizoen was Paintsil al goed voor vier doelpunten en twee assists. Hij heeft zo een belangrijk aandeel in de sterke competitiestart van Racing.