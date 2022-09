Dit is de kamerverdeling (en het hotel “met een toplocatie”) van de Belgische WK-selectie in Australië

De Belgische selectie is in Australië en dus kan de aanloop naar het WK wielrennen (op 25 september) officieel van start gaan. Om te beginnen: wie slaapt bij wie?

De Belgen verblijven tijdens hun trip Down Under in het Headlands Austinmer Beach hotel. Een fraai viersterrenhotel aan de kust, in Austinmer dus en op een klein halfuur van Wollongong waar de wedstrijden plaatsvinden. Op de bekende website Booking.com krijgt het hotel een “Erg goed” waardering van 8,5/10. De grootste pluspunten: toplocatie en comfortabele bedden. Kostprijs voor een nacht in een studio voor twee met zicht op zee: 256 euro.

Wout van Aert deelde al een foto van zijn ‘view’ vanuit zijn hotelkamer. Die deelt hij de komende dagen met Nathan Van Hooydonck, zijn ploegmakker bij Jumbo-Visma. Remco Evenepoel krijgt Yves Lampaert bij zich op de kamer. Jasper Stuyven slaapt bij Stan Dewulf en Quinten Hermans deelt de kamer met Pieter Serry.