Bijna honderd personeelsleden in Clarence House, de officiële residentie van kroonprins Charles, hebben te horen gekregen dat ze ontslagen worden. Dat meldt The Guardian. “Iedereen is absoluut woest”, aldus een bron. “Alle personeel werkt sinds donderdag keihard, en krijgt dan dit te horen. Mensen stonden er zichtbaar van te trillen.”