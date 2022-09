Parket dagvaardt Vlaams Gewest en uitbater van luchthavens Antwerpen en Oostende

De dagvaarding (in eerste aanleg bij de correctionele rechtbank) dateert van begin deze zomer, maar werd nu pas bekendgemaakt. Aanleiding was een nieuw proces-verbaal, opgesteld door de milieu-inspectie. In oktober of november zou de zaak al moeten voorkomen.

In 2014 werd op Antwerp Airport de veiligheidszone achter de piste uitgebreid, de zogenaamde Runway End Safety Area (RESA). Buurtbewoners stapten daarvoor naar het gerecht en de zaak zit momenteel bij het hof van beroep.

Dat beroep wordt nu uitgesteld op aangeven van het parket-generaal. Daar bereidt men immers een nieuwe dagvaarding voor. Als het gerecht eind dit jaar een uitspraak doet, zal die uitspraak worden toegevoegd aan de eerste zaak bij het hof van beroep.

De nieuwe dagvaarding - bij de dienst Stedenbouw - gebeurde nadat er bijkomende details aan het licht waren gekomen. Ook de processen-verbaal, opgesteld door de omgevingsinspectie, gaven daartoe aanleiding. Alle dossiers van het nieuwe proces en het lopende proces zullen worden samengevoegd.

De huidige Runway End Safety Area in Antwerp Airport is volgens advocaten van buurtbewoners een onteigende landbouwzone, waardoor het vliegveld dwars door agrarisch gebied loopt. De milieuvergunning zou volgens de advocaten overigens niet gelden voor de ruimte die de luchthaven inpalmt, en een bouwvergunning zou er ook niet geweest zijn.

Door beide aanklachten te groeperen, heeft de procureur een veel zwaarder dossier. Volgens de bevoegde minister in dit dossier, Lydia Peeters (Open Vld), is er echter geen reden om aan te nemen dat er ooit ten onrechte werkzaamheden zonder vergunning zijn uitgevoerd.

Deze week starten ook de renovatiewerken op Antwerp Airport - kostprijs 25 miljoen euro - en gaat de luchthaven enkele weken dicht. Ook rond die werken hangen juridische donderwolken. De buurtbewoners, verenigd in de burgerbeweging Vliegerplein, hebben bij de omgevingsinspectie klacht ingediend. De gemeente Borsbeek en de Bond Beter Leefmilieu legden een soortgelijke klacht neer.