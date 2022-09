Zweden, Canada en Nederland starten met zege in Davis Cup Finals

In groep A versloeg Zweden in het Italiaanse Bologna Argentinië met 2-1. Elias Ymer (ATP 119) en zijn broer Mikael (ATP 37) haalden het in de enkelspelen van respectievelijk Sebastian Baez (ATP 37) en Diego Schwartzman (ATP 17). Italië treft woensdag Kroatië.

Canada zette in groep B Zuid-Korea opzij met 2-1. Vasek Pospisil (ATP 141) opende in het Spaanse Valencia met een overwinning tegen Hong Seong-chan (ATP 384e). Felix Auger-Aliassime (ATP 13) ging daarna onderuit tegen Kwon Soonwoo (ATP 74) maar de Canadezen won het afsluitende dubbel. Spanje speelt woensdag tegen Servië.

In groep D was Nederland met 2-1 te sterk voor Kazachstan. Tallon Griekspoor (ATP 48) en Botic van de Zandschulp (ATP 35) wonnen in het Schotse Glasgow hun enkelwedstrijden tegen Mikhail Kukushkin (ATP 221) en Alexander Bublik (ATP 44). De Verenigde Staten nemen het woensdag op tegen Groot-Brittannië.

België startte dinsdag in het Duitse Hamburg met een 0-3 nederlaag tegen Australië.

Uitslagen:

In Bologna, groep A:

Zweden - Argentinië 2-1

Elias Ymer (Zwe) - Sebastián Báez (Arg) 6-4, 3-6, 7-6 (7/4)

Mikael Ymer (Zwe) - Diego Schwartzman (Arg) 6-2, 6-2

Máximo González (Arg) / Horacio Zeballos (Arg) - tent André Göransson (Zwe) / Elias Ymer (Zwe) 3-6, 6-3, 6-2

In Valencia, groep B:

Canada - Zuid-Korea 2-1

Vasek Pospisil (Can) - Hong Seong-chan (ZKo) 4-6, 6-1, 7-6 (7/5)

Kwon Soonwoo (ZKo) - Felix Auger-Aliassime (Can) 7-6 (7/5), 6-3

Felix Auger-Aliassime (Can) / Vasek Pospisil (Can) - tent Song Min Kyu (ZKo) / Nam Ji Sung (ZKo) 7-5, 5-7, 6-3

In Glasgow, groep D:

Nederland - Kazakhstan 2-1

Tallon Griekspoor (Ned) - Mikhail Kukushkin (Kaz) 6-1, 3-6, 6-3

Botic van de Zandschulp (Ned) - Alexander Bublik (Kaz) 3-6, 6-1, 6-4

Alexander Bublic (Kaz) / Aleksandr Nedovyesov (Kaz) - tent Wesley Koolhof (Ned)/ Matwé Middelkoop (Ned) 6-4, 1-6, 6-3