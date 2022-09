De NBA lacht er niet mee: eigenaar topclub Phoenix Suns krijgt schorsing en miljoenenboete voor racisme en seksisme

Robert Sarver, eigenaar van het NBA-team Phoenix Suns (vorig jaar nog verliezend finalist), is door de Amerikaanse basketliga voor een jaar geschorst. Hij moet ook een boete van 10 miljoen dollar betalen.

De 60-jarige zakenman krijgt de zware sanctie omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan racisme en seksisme. Dat was de conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat de NBA liet uitvoeren nadat meer dan 70 werknemers van de Suns in november vorig jaar bij sportzender ESPN zijn ongepast gedrag hadden aangeklaagd. Sarver heeft volgens het rapport onder meer “vijf keer het woord n**** gebruikt en aan zwangere medewerkers verklaard dat ze hun werk niet meer correct konden doen eens ze moeder zouden worden”.

De onderzoekers schrijven dat de eigenaar van de Suns, die ook WNBA-team Mercury in handen heeft, “heel duidelijk de professionele gedragsregels heeft overtreden”. “Hij gebruikte racistisch taalgebruik, behandelde zijn werknemers niet gelijkwaardig, maakte seksueel getinte opmerkingen en vertoonde pesterig gedrag”, klinkt het nog.

© AFP

In een reactie zegt Sarver “spijt te hebben” en “fouten te hebben gemaakt die niet overeenstemmen met zijn filosofie en waarden”.

Sarver wordt zwaar gestraft maar ontsnapt aan een levenslange schorsing. Die legde de NBA in 2014 wel op aan de toenmalige eigenaar van de LA Clippers, Donald Sterling, nadat die zich in een opgenomen privé-gesprek racistisch had uitgelaten.