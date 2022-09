Portugese kranten wisten niet wat ze zagen: van “Club Brugge deelde pak rammel uit aan FC Porto” tot “Dit was een horrorfilm”

Een klinkende zege op bezoek bij FC Porto en een zes op zes in de Champions League. Club Brugge viert feest. In Portugal wisten ze even niet wat ze meemaakten.

“Ik neem de volledige verantwoordelijkheid”, zei Porto-trainer Sergio Conceiçao na de pandoering voor zijn ploeg. “We toonden geen agressie en attitude. Als we zo spelen, dan ben je het niet waard om deze club te vertegenwoordigen. We hebben het nu al twee wedstrijden verpest, maar er zijn er nog vier om dit recht te trekken. Intussen moeten we wel jaar na jaar jonge spelers integreren terwijl onze beste voetballers vertrekken en de competitie zwaar doorweegt. Maar Club Brugge had ook gewoon een fantastische dag. Voor ons was het een ramp.”

In Portugal wisten ze ook snel dat Club pas de tweede ploeg is die minstens vier keer kon scoren op het veld van FC Porto in Europees verband. De andere? Liverpool.

“Een horrorfilm” kopte de bekende Portugese krant O Jogo zijn analyse. “Onherkenbaar was FC Porto. De club kreeg een pak rammel van Club Brugge en leidde zijn tweede nederlaag in de Champions League. Daarmee compliceerde het de kwalificatie voor de volgende ronde. Bleek was het spel van de ploeg van Sergio Conceiçao. FC Porto was, een week na de roemloze nederlaag tegen Atlético Madrid, een schaduw van zichzelf tegen een uiterst competent en effectief spelend Club Brugge. De Belgen hadden niet verwacht om zó te winnen, op het gemak in het Estádio do Dragão. De Belgische kampioen speelde serieus en won de duels om de tweede ballen, terwijl De Draken kwetsbaar verdedigden en geen ideeën hadden om de achterstand goed te maken.”

“Een rampavond”, vulde O Jogo nog aan in de bijna tien stukken over de wedstrijd. “FC Porto werd voor eigen publiek afgeranseld door Club Brugge. Het was een stille draak in Porto want Club Brugge deed de ploeg bevriezen op een regenachtige avond. Na het derde doelpunt vielen zelfs de supporters van de thuisploeg helemaal stil.”

Ook Record sprak over een “horroravond” voor FC Porto. “En eentje met slechte acteurs. Club Brugge legde De Draken het zwijgen op met een zware 0-4 nederlaag. Een echte nachtmerrie.”

“Club Brugge wint op Dragão en compliceert de kansen van FC Porto”, klinkt het bij die andere Portugese krant, A Bola. “Met Otávio in de basis zagen De Draken al snel de Belgische kampioen scoren uit een penalty na een fout van João Mário op Jutglà. De reactie van Porto kwam er nauwelijks, omdat het team geen creativiteit toonde. Sergio Conceição voerde enkele wissels door, maar Sowah scoorde al snel na rust de tweede voor Club Brugge. Daarna dikten Andreas Skov Olsen en Nusa de score nog aan, waardoor Porto een zware nederlaag leden. Kortom: De Draken werden in eigen huis afgeranseld. Een schandaal.”

“De heksen (Brujas is de naam van de stad Brugge in het Spaans, red.) kwellen de draak”, schrijft het Spaanse Marca. “Het Belgische team leidt de groep met Atlético Madrid, met twee overwinningen en bovendien zonder een doelpunt weg te geven in de competitie van de miljonairs.”

“Jutgla veroorzaakt een aardbeving in Porto”, kopt AS. “De Spaanse spits scoorde en gaf een assist in de zege van ‘Brujas’ op De Draken. De Belgen zijn daardoor de onverwachte koplopers en Porto is laatste in groep B. Het Belgische team betrad het veld met veel bravoure en deed FC Porto al snel beseffen dat het een lange avond zou gaan worden. Jutgla is nog geen twee maanden bij de ploeg, maar is nu al een soort leider. Niemand betwistte dat hij de penalty zou nemen en die vastberadenheid toonde hij door de bal feilloos binnen te trappen…Uiteindelijk eindigde de partij in een dans waarbij Club met Porto deed wat het wilde. De Portugezen waren volledig verbijsterd toen Nusa de genadeslag uitdeelde met de 0-4. Voor Brugge is het Europese verhaal intussen een sprookje geworden. Ze zullen Atlético in eigen huis ontvangen voor wat een historische avond zou kunnen worden. Porto speelt tegen Leverkusen al een do-or-die-finale.”

“Club vernederde Porto”

Ook in Nederland werd de partij gevolgd. “Club sloopt Porto. Club Brugge heeft de goede start in de Champions League een indrukwekkend vervolg gegeven in Estádio do Dragão”, aldus Voetbal International. “De Belgische topclub walste mede dankzij een assist van Bjorn Meijer over FC Porto heen. Door de eclatante overwinning in Porto grijpt Brugge de macht in Groep B. De Belgen zijn na de eerste twee duels nog als enige zonder puntenverlies.”

Blauw-zwart kreeg zelfs wat aandacht in de Duitse pers. “Club Brugge heeft FC Porto vernederd”, stelt Kicker. “De Belgische kampioen speelt dit seizoen op z’n best in de Champions League en is nog steeds zonder puntenverlies. Nadat Jutgla de 0-1 had gescoord, waren de bezoekers voor rust de pittigste ploeg. Zeker offensief waren ze veel gevaarlijker. Daarna kwamen ze furieus uit de kleedkamer. FC Porto leek wel verlamd en kreeg nauwelijks nog iets klaar. Het laatste woord was voor Club Brugge, met een bal op de paal van Sowah en de 0-4 van Nusa. De Belgen vernederden zo de Portugese kampioen voor eigen publiek.”