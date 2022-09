Deukje in reputatie van nieuwe koning, honderdtal personeelsleden ontslagen: “Iedereen is absoluut woest”

Bijna honderd personeelsleden in Clarence House, de officiële residentie van kroonprins Charles, hebben te horen gekregen dat ze ontslagen worden. Dat meldt The Guardian. “Iedereen is absoluut woest”, aldus een bron. “Alle personeel werkt sinds donderdag keihard, en krijgt dan dit te horen. Mensen stonden er zichtbaar van te trillen.”

Met de troonsbestijging van Charles zal ook zijn kantoor verhuizen van Clarence House naar Buckingham Palace, nog geen honderd meter verder. Maar voor iets minder dan 100 personeelsleden van de nieuwe koning – waaronder sommigen die al decennia voor Charles werkten – is daar geen plaats meer. Het zou gaan om secretarissen, boekhouders, woordvoerders en huispersoneel.

De beslissing valt velen zwaar, net nu zij naar eigen zeggen “de klok rond” werken om de overgang van het statuut van kroonprins naar dat van koning zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen voor hun baas. Extra pijnlijk detail: ze kregen het nieuws uitgerekend te horen toen Charles een herdenkingsdienst voor zijn moeder bijwoonde, in de St. Giles-kathedraal in de Schotse hoofdstad Edinburgh.

Brief

Het personeel in kwestie ging er naar verluidt van uit dat ze hun job konden behouden, tot ze dinsdag uit het niets een brief kregen van sir Clive Alderton, de rechterhand van Charles. In de brief, die kon ingekeken worden door The Guardian, staat te lezen: “De veranderende rol voor onze oversten (naast Charles ook koningin-gemalin Camilla, red.) betekent ook verandering voor ons huishouden… De taken die voorheen uitgevoerd werden door dit huishouden om de persoonlijke belangen en activiteiten van de voormalige prins van Wales te ondersteunen zullen niet langer uitgevoerd worden, en het huishouden in Clarence House zal gesloten worden. Het is bijgevolg de verwachting dat functies die overwegend gebaseerd zijn in Clarence House niet langer nodig zullen zijn.”

“Ik besef dat dit verontrustend nieuws is, en ik wil jullie laten weten dat er steun beschikbaar is”, aldus Alderton verder. Zo zou het ontslagen personeel begeleid worden in de zoektocht naar een nieuwe baan bij het Britse koningshuis of elders, en een verhoogde ontslagpremie krijgen. Enkel bepaalde posities “die directe, nauwe en persoonlijke steun en advies bieden” aan Charles en Camilla zullen wel op post blijven.

Het personeel kreeg het nieuws van hun ontslag te horen toen Charles een herdenkingsdienst voor zijn moeder bijwoonde in Edinburgh. — © AFP

Woede bij personeel

Er zou nog geen officiële beslissing over de ontslagen genomen zijn: daarvoor moet naar verluidt eerst een ‘consultatieperiode’ afgewacht worden, die ingaat na de begrafenis van de Queen op maandag. Dat lijkt echter een formaliteit, en het getroffen personeel is dan ook boos. “Iedereen is absoluut woest, zelfs de private secretaries(ambtenaren die departementen aansturen, red.) en andere ervaren mensen”, aldus een bron van The Guardian. Alle personeel werkt sinds donderdag keihard, en krijgt dan dit te horen. Mensen stonden er zichtbaar van te trillen.”

Bovendien is het nog niet duidelijk of Charles en Camilla finaal ook echt hun intrek zullen nemen in Buckingham Palace als residentie. Momenteel worden grote delen van het paleis gerenoveerd, een operatie die nog jaren kan duren. Er wordt dan ook gespeculeerd dat de nieuwe koning, van wie al langer bekend is dat hij Buckingham Palace maar een bouwval vindt, het paleis enkel zou gebruiken voor officiële bijeenkomsten als recepties, audiënties en banketten, terwijl hij Clarence House zou blijven gebruiken als zijn residentie.

Deukjes

Het is niet het eerste deukje in de reputatie van de nieuwe Britse koning: eerder raakte al bekend dat Charles geen belastingen zou betalen op de erfenis van zijn moeder. Het Verenigd Koninkrijk kent een belastingtarief van 40 procent op het erven van grote fortuinen, maar het koningshuis geniet een uitzondering en moet die belasting niet betalen. Het familiefortuin zou zo’n 17,5 miljard euro bedragen.

Ook het feit dat de afgelopen dagen meerdere betogers werden opgepakt die tijdens herdenkingsmomenten hun onvrede over het bestaan van de monarchie en de aanklachten voor seksueel misbruik tegen prins Andrew lieten blijken, veroorzaakt gefronste wenkbrauwen bij een deel van de Britse publieke opinie.