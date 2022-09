Elvis leeft! Zo verbaasde Beringenaar Chris Umé iedereen in de finale van ‘America’s Got Talent’

“Ik denk echt dat dit de origineelste act is die we ooit hebben gezien”, oreert jurylid Simon Cowell. De winnaar van America’s Got Talent kennen we pas donderdag, maar Beringenaar Chris Umé en zijn team van Metaphysic traden wel al op tijdens de finale. Dat zag er zo uit.

Chris Umé en zijn bedrijf zijn gespecialiseerd in deepfake: eerder brachten ze jurylid Simon Cowell al als ‘zanger’ op het podium van America’s Got Talent, ditmaal bracht hij Elvis Presley tot leven in de finale van de beroemde tv-talentenjacht. Simon Cowell mocht aan het eind van de act dankzij deepfake zelfs even duetten met de King, juryleden Sofia Vergara en Heidi Klum waren achtergrondzangeres. Die vonden het geweldig, de commentaren achteraf waren dan ook navenant: “Het beste dat ik deze avond al zag”, vond Heidi Klum. Simon Cowell deed er nog een schepje bovenop: “Dit is echt de origineelste act die we ooit hebben gezien in deze talentenjacht”, zei hij. Wie de talentenjacht wint, wordt pas woensdagnacht – voor ons donderdag – bekendgemaakt.

(An Smets)