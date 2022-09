Boze Sergio Conceição verlaat na twee vragen de persconferentie

Sergio Conceição was weer het woelwater dat we kennen van in zijn tijd bij Standard. De trainer van Porto kon natuurlijk niet blij zijn met de zege maar zat zich tijdens de persconferentie behoorlijk op te winden. Niet dat de twee vragen die hij beantwoordde zo provocerend waren maar de man kan gewoon niet verliezen. En zeker niet met 0-4.

“Ik ga niet alles in vraag stellen waar we de jongste tijd hebben op getraind”, reageerde hij geprikkeld. “Vorige week in Madrid en in de competitie was nog alles goed en nu zou dat veranderd zijn? Dan hebben er toch velen het niet begrepen. Nu krijgen we via Pepe (de Braziliaan, red.) een kans en die gaat er niet in. Brugge krijgt een strafschop en die gaat er wel in. Zo gaat dat in het voetbal.”

Dat was genoeg voor Conceição. Hij stapte met stevige tred weg en de deur kreeg er nog een smakje bovenop.