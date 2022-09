Carl Hoefkens niet verrast door sterke prestatie tegen Porto: “Ja, ik had aan dit scenario gedacht”

Wie aan dit scenario had gedacht, mag zijn vinger opsteken. Dat deed Carl Hoefkens dan maar.

“Ik had wel aan dit scenario gedacht”, verraste de Club-trainer na afloop. “Echt wel. Dat was in het geval dat de spelers ons plan perfect zouden uitvoeren. Dat is heel moeilijk, maar vandaag lukte dat. Daarom had ik er wel degelijk aan gedacht. De spelers deden het uitstekend. Zelfs nadat we niet op dat hoge druk zetten hebben kunnen trainen. Want de dag na Seraing was het rusten en dan waren we al de dag voor de wedstrijd. Tactisch trainen in het stadion van de tegenstander zou echt wel dom zijn.”

Voor een beginnende trainer is zo’n 0-4 op Porto – de eerste uitzege ooit van een Belgische club in de havenstad – een mijlpaal. Ook hier verraste Hoefkens weer. “Ik plaats dit onder de zege in Leuven. Die 0-3 daar was heel belangrijk voor mijn ploeg. Daar moest ik zien dat we het spel dat ik nastreef wel degelijk kunnen spelen. Wat er vandaag gebeurde, is een bevestiging. Niet meer. Voor Leuven had ik nog vragen, veel vragen. Die zijn na die 0-3 in Leuven weggevallen. Daardoor konden we groeien en deze prestatie neerzetten.”

Nog iets waarmee Hoefkens zich van anderen onderscheidt: hij juicht niet na een doelpunt. “Dat is bewust, heel bewust. Ik wil me niet verliezen in emoties. Niet in euforie, maar ook niet in ontgoocheling bij een tegengoal. Ik blijf kijken wat er met mijn ploeg gebeurt, met de tegenstander, met mijn bank, in het stadion,… Ik wil alles blijven zien en dat kan niet als je begint te juichen. Maak je geen zorgen, ik krijg wel die ontlading. Na de wedstrijd in de kleedkamer laat ik me gaan.”

Hoefkens had nog wel een opmerking voor Abakar Sylla. “Het is goed dat hij teleurgesteld is als hij vervangen wordt. Maar hij moet wel opletten. Hij had al een gele kaart en door zijn stamp in de grond flirtte hij met een tweede. Stel je maar eens voor dat hij rood krijgt terwijl hij van het veld gaat. Dat zou een klap zijn voor de ploeg die een resultaat moet verdedigen. Daar wil ik met hem over praten. Voor het overige is het natuurlijk fantastisch hoe hij presteert.” (lvdw)