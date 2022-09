Daar is Remco! Vuelta-winnaar Remco Evenepoel is aangekomen voor WK, ook Tadej Pogacar is in Australië aangekomen

De renners beginnen stilaan toe te stromen in Australië voor het WK in Wollongong. Remco Evenepoel kwam vanavond laat aan. Ook Tadej Pogacar, die vorig weekend nog de GP de Montréal op zijn naam schreef kwam toe op de luchthaven in Australië.

Na zijn triomf in de Ronde van Spanje is Remco Evenepoel ondertussen aangekomen in Australië voor het WK. De Ket van Schepdaal hoopt na een slopende Vuelta toch nog een rol van betekenis te spelen in Wollongong en nam daarom geen pauze.

De vlucht liep optimaal voor Evenepoel, maar bij aankomst in de luchthaven moest de jonge wolf van Quick Step-Alpha Vinyl toch even wachten op zijn fietsen. Evenepoel, die in het gezelschap van fysio Anthony Pauwels naar Australië vloog, werd er opgepikt door twee mannen van de Belgische federatie.

© gvdl

© gvdl

© gvdl

Ook Tadej Pogacar is ondertussen in Australië. Zondag hield hij nog knap Wout van Aert van de zege in het Canadese Montréal. Vandaag maakte de Sloveen de oversteek naar Australië voor het WK. Pogacar kwam een uurtje voor Evenepoel aan in Australië.

De Sloveen hoopt in Wollongong zijn verlies in de Ronde van Frankrijk door te spoelen. Dat de benen er zijn, bewees Pogacar afgelopen zondag nog in Canada. Een medaille behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden.

Pogacar hoopt door relatief vroeg in Australië te zijn, zijn jetlag verteerd te hebben tegen de wegrit. Die vindt zondag 25 september plaats.

© gvdl