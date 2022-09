Opnieuw geen zege voor Vincent Kompany: Burnley speelt al voor de vijfde keer gelijk

Burnley, met ex-Antwerpenaar Manuel Benson in de basis, scoorde al vroeg in de wedstrijd de voorsprong. Manchester City-huurling Taylor Harwoor-Bellis schoot de 1-0 al na tien minuten op het bord. Vijf minuten later moest Burnley alles herdoen. Jordan Storey (15.) bracht thuisploeg Preston langszij.

The Clarets vonden geen gaatje meer in de verdediging van de thuisploeg en behaalden zo hun vijfde gelijkspel in negen wedstrijden. Hun puntenaantal van veertien stuks is goed voor een vijfde plek in het klassement.

Bij Watford verloor basisspeler Christian Kabasele met 2-0 op het veld Blackburn Rovers. Ryan Hedges (38.) en Dominic Hyam (82.) deden de bezoekers de das om. Kabasele speelde de hele wedstrijd. Watford is zevende in de stand met 13 punten.