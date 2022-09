Duitsland wipt Griekenland en Greek Freak, ook Spanje naar halve finale op EK

Dennis Schröder was één van de Duitse uitblinkers. — © AFP

Duitsland wipte Griekenland in kwartfinale op het EK. — © AP

Op het EK in de Duitse hoofdstad Berlijn plaatste het gastland zich voor de halve finale. Duitsland won in de kwartfinale van Griekenland en NBA superster Giannis Greek Freak Antetokounmpo. Ook Spanje plaatste zich ten koste van Finland voor de halve finale. Donderdag staan met Slovenië, met NBA fenomeen Luka Doncic, versus Polen en Frankrijk-Italië de twee overige kwartfinales op de affiche.

Veel sfeer en attractieve kwartfinales in de met 15.000 toeschouwers gevulde Berlin Arena. Duitsland keek halfweg en versus Griekenland tegen een 57-61 achterstand aan. In een geweldig derde kwart (26-10) maakte Duitsland echter het verschil. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 31 punten, 7 rebounds, 8 assists) werd in het slotkwart na twee onsportieve fouten uitgesloten. Griekenland keek tegen een twintiger (83-63) aan en kon geen vuist meer maken. NBA-speler en de met een double-double uitpakkende Daniel Theis (13 punten, 16 rebounds, Indiana Pacers), Frans Wagner (NBA, Orlando Magic 19 punten) en Dennis Schröder (NBA, 26 punten, 8 rebounds, 3 assists), die ook werd uitgesloten, stuwden Duitsland na een waanzinnige partij, waarin het 17 op 31 driepunters lukte, naar een 107-96 overwinning.

De Greek Freak werd uitgesloten — © EPA-EFE

Wereldkampioen Spanje had het tegen Finland niet onder de markt en stond halfweg 43-52 in het krijt. Willy Hernangomez (NBA, New Orleans Pelincans) met 27 punten en 5 driepunters en ex-NBA-speler en veteraan Rudy Fernandez (Real Madrid) met driepunters zorgden voor de remonte. Met ook Juancho Hernangomez (NBA, Toronto Raptors, 10 punten, 11 rebounds) en Lorenzo Brown (10 punten, 11 assists) ging het naar een 100-90 Spaanse zege. Mikael Jantunen (ex-Oostende) werd met 18 punten topschutter bij Finland.